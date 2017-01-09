新北鐵道馬拉松 限定高顏值第一棒

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新北市鐵道馬拉松今年將於4月16日上午在福隆開跑，第一棒限定為女生，接力賽希望以「顏值最高」起跑線跑者，吸引民眾參加，傳遞「鐵道路牌環」。

新北市鐵道馬拉松將於24日開放報名，賽事有7人成隊的分組，新增雙人組。7人組賽程為4公里到14公里不等，雙人組賽程則分別約20公里及27公里，方便不同賽程需求組隊報名。

新北市鐵道馬拉松開創鐵道跑步風氣，引起全國多項類似賽事，今年賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆等4個車站附近交接棒次。

系列獎牌復刻台鐵最古老4款路牌型式「一圓二方三角四橢」，首屆三角形，今年為圓形獎牌。

新北市鐵道馬拉松接力賽，成為繼萬金石馬拉松、烏來峽谷馬拉松、金山馬拉松接力賽等，成為跑友口耳相傳新北市4大熱門賽事。

路線從福隆海景開始，前往古鐵道舊草嶺隧道，接續台灣的極東的三貂角燈塔，以及沿路海灣及海蝕平台、往雙溪及貢寮、無人小站牡丹。

路跑賽事訂於10日中午12時開始預填資料，24日中午12時開始報名，除維持7人組另再新增雙人組，報名額滿即截止。

大會視覺設計大師蕭青陽表示，今年透過設計讓傳統文化接力傳承，並帶動鐵道觀光，復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌，製作鍍金獎座。1060109

(中央社)