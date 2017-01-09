新北鐵道馬拉松 限定高顏值第一棒
新北市鐵道馬拉松今年將於4月16日上午在福隆開跑，第一棒限定為女生，接力賽希望以「顏值最高」起跑線跑者，吸引民眾參加，傳遞「鐵道路牌環」。
新北市鐵道馬拉松將於24日開放報名，賽事有7人成隊的分組，新增雙人組。7人組賽程為4公里到14公里不等，雙人組賽程則分別約20公里及27公里，方便不同賽程需求組隊報名。
新北市鐵道馬拉松開創鐵道跑步風氣，引起全國多項類似賽事，今年賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆等4個車站附近交接棒次。
系列獎牌復刻台鐵最古老4款路牌型式「一圓二方三角四橢」，首屆三角形，今年為圓形獎牌。
新北市鐵道馬拉松接力賽，成為繼萬金石馬拉松、烏來峽谷馬拉松、金山馬拉松接力賽等，成為跑友口耳相傳新北市4大熱門賽事。
路線從福隆海景開始，前往古鐵道舊草嶺隧道，接續台灣的極東的三貂角燈塔，以及沿路海灣及海蝕平台、往雙溪及貢寮、無人小站牡丹。
路跑賽事訂於10日中午12時開始預填資料，24日中午12時開始報名，除維持7人組另再新增雙人組，報名額滿即截止。
大會視覺設計大師蕭青陽表示，今年透過設計讓傳統文化接力傳承，並帶動鐵道觀光，復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌，製作鍍金獎座。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。