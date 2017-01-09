倫敦地鐵大罷工 黑色星期一上班族好苦
由於談判破裂，英國首都倫敦地鐵公司（London Underground）員工發起的24小時罷工，恐將帶給明天的通勤乘客相當痛苦的星期一。
法新社報導，起於爭議已久裁員問題的這場罷工，從當地時間今天下午6時展開，倫敦市中心的大多數車站紛紛關閉，地鐵全線班次嚴重減少。
倫敦地鐵每天運輸量高達480萬人次，這次罷工也將讓其他交通工具例如火車與巴士載客壓力陡增。
倫敦負責交通運輸系統的政府單位倫敦交通局（TFL）指出，10日早上起，交通將恢復正常。
倫敦地鐵工會（RMT）之所以決定進行罷工，主要是雙方在關閉售票亭與人員精簡上無法達成協議。
RMT指出，將近900人遭到解雇，倫敦地鐵公司雇用新進員工的承諾卻一直未完全兌現。
RMT總幹事凱希（Mick Cash）給工會成員的訊息表示：「針對人員配置與安全議題，倫敦地鐵公司未提出讓人可接受的方案。」
倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）呼籲取消罷工，這次罷工是2014年因同樣爭議進行罷工以來的第1次。
他在臉書上貼文：「這場罷工對通勤者、觀光客與倫敦交通局員工帶來極大不便，現在整體地鐵已有相當好的協議可確保車站安全與人員配置無虞。」（譯者：中央社許湘欣）1060109
(中央社)
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