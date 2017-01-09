兩岸四地消費者信心 台灣最悲觀
兩岸四地學術機構今天發布的數據顯示，台灣2016年第4季消費者信心指數下滑，且在兩岸四地中最低，各分項指標都呈現悲觀，民眾最擔心物價和經濟發展狀況。
中國大陸首都經濟貿易大學與中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學、台北醫學大學上午在北京發布2016年第4季兩岸四地消費者信心指數，台灣為77.2，大陸為101.8，香港為81.5，澳門為83.6。
台灣消費者信心指數2016年首季達到高峰後已連3季下滑。與2015年同期相比，台灣2016年第4季投資股票、購買耐久財和房地產指標的降幅最大，8個分項指數都呈現傾向悲觀。
研究者指出，台灣民眾對物價特別擔憂，但沒有通膨疑慮；投資股票情緒悲觀，但台股當季表現強勁；投資房地產態度也悲觀，但當季房價持穩，投資人預期心理和悲觀情緒導致對房地產投資信心不足。
報告認為，台灣民眾信心與景氣背離可能是短期現象，未來國際經濟趨勢走升將使信心持穩，政府若積極推動經濟結構轉型、產業創新計畫等，有望使民眾恢復信心。
在大陸方面，消費者信心保持平穩，且處於樂觀區間。大陸民眾對就業、投資、生活的信心增強，購屋信心較2016年第3季攀升，物價信心變化有限。
香港與澳門的消費者信心都較2016年第3季下滑。其中，香港民眾對經濟形勢發展不樂觀，加上特首選舉即將到來，研究者預估未來3個月信心指數可能進一步降低。
兩岸四地消費者信心指數滿分為200，代表受訪者最有信心，最低分0代表完全沒信心。指數低於100時顯示受訪者信心不足，高於100則顯示受訪者有信心。1060109
(中央社)
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