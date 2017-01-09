秦金生辭世 蘇貞昌：令人不捨

前行政院長蘇貞昌今天上午前往親民黨秘書長秦金生靈堂致祭，他說，過去他跟秦金生就很熟識，秦金生為人隨和，做事積極，突然過世，令人不捨，今天特別來送秦金生一程。

親民黨秘書長秦金生昨天上午心肌梗塞辭世，享壽70歲。蘇貞昌今天上午在女兒、民進黨立委蘇巧慧，以及同黨立委呂孫綾的陪同下，前往靈堂致意。

蘇貞昌在離開前受訪表示，過去在省政府、地方、他跟秦金生就很熟識，昨天突然得知秦金生過世的消息，令人不捨。

蘇貞昌說，秦金生為人隨和，做事非常積極，雖然兩人分屬不同政黨，難免會有意見不同的地方，不過在為地方服務及和人往來上，秦金生的努力、親切，令人佩服。今天特別來向家屬致意，也特別送秦金生一程。1060109

(中央社)