金球獎電影劇情類影帝 凱西艾佛列克

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我要評比

第74屆金球獎今天舉辦頒獎典禮，凱西艾佛列克（Casey Affleck）以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）一舉登上電影劇情類影帝。1060109

(中央社)