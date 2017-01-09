華航A350不同凡響 獲雙項設計大獎

我要評比

知名國際航空設計評鑑TheDesignAir日前公布「2016讀者年度票選大獎」及「2016航空設計大賞」，中華航空新機A350獲雙項設計大獎。

TehDesignAir自2012年由航空品牌資深顧問克拉克（Jonny Clark）在美國創立，至今是第4年舉辦航空品牌評比，評論聚焦航空客艙設計與整體品牌，常見於航空業界刊物及國際媒體，為國際航空產業設計美學的新興指標。

這次更首度進行分類票選，由世界各地讀者進行投票，選出全球航空公司最佳的客艙、機身彩繪、制服、貴賓室設計等。

華航以新世代產品及A350新機分別榮獲「2016最佳商務艙設計 (Best Business Class Design)」、「2016最佳全新商務艙 (Best New Business Class)」獎項。

中華航空在2016年引進最新型空中巴士A350-900XWB新世代中長程客機。華航這款新機跳脫以往暗色為主的傳統客艙設計，加入年輕創新發想，金屬光感的異材質拼接為客艙增添時尚現代感。

另客艙挑高遼闊視野，打造獨立私人空間，配備符合人體工學的智慧座椅，輕易就可進入深層睡眠，提供量身訂做的舒適飛行，別出心裁的設計贏得許多旅客讚賞。

華航新世代A350機隊自2016年9月正式推出後，短時間內接連奪獎，包括榮獲日本號稱世界四大指標性設計大獎之一的「Good Design Award，GDA」5項大獎（豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面，其中豪華商務艙座椅設計更獲得評審最愛推薦之一)，及美國「Global Traveler」的「最佳商務艙座椅設計」獎。1060109

(中央社)