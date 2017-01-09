郭靜情傷露營煮泡麵 導演喊別再吃了
歌手郭靜新歌「分手看看」MV在雨中湖邊獨自露營療情傷，拍攝煮泡麵橋段時，郭靜吃得太認真、投入，導演還一度喊停，要她別再吃了。
郭靜出道10週年，去年底發行第8張專輯「我們曾相愛」，從純愛教主蛻變為輕熟女，第2波主打「分手看看」描繪女子面對提分手有更深層態度與思維，勇於面對人事已非。
MV是前往陽明山取景，特地拍攝郭靜在湖邊獨自露營療傷，營造一人也能過得好的豁達感。畫面十分唯美，其實下著大雨，郭靜直呼「很美，但真的很溼」，看似在湖邊悠哉搭帳篷、露營，實際拍得辛苦，笑稱工作人員找她講話全是一副想睡又溼漉漉的臉。
一開場就是郭靜與MV男主角談分手場景，飾演堅強女子的她，分手後獨自露營療傷，還要與自己乾杯、煮泡麵；回想拍攝過程，導演看她太認真吃泡麵，一度停下來無奈喊「不要拍得很像很好吃，重點不在吃泡麵啦」，她笑回搞不好可接到泡麵廣告。
拍攝邊洗車邊翻前男友舊物回憶的內心戲，郭靜笑說，那場戲很微妙，她穿黑色露肩服，就像貴婦洗車，但雙手不時被平口上衣卡住，移動幅度不能太大，還要裝出認真洗車。
郭靜直喊那套服裝「太緊」，與男主角擁抱也不能打開雙手，加上站在斜坡上、穿著高跟鞋，坦言「很怕一個不小心失速撞上對方」，另一幕與男主角在餐桌對戲，NG多次，郭靜情緒仍相當投入，完全融入與小鮮肉上演分手的內心戲。1060109
(中央社)
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