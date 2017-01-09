金球獎紅毯第一醜！慾望女糗登頂

《慾望城市》莎拉潔西卡派克的紅毯打扮被評為災難等級。（圖／美聯社）

今年金球獎於今（9）日上午登場，不少明星都穿上「戰袍」在紅毯決一死戰！但《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克今年的打扮卻讓不少設計師或網友看傻眼，雖然穿上純潔白色禮服，但眼妝與髮型都被評為「糟透了！」

莎拉潔西卡派克今年的金球獎戰袍都不約而同被外媒評為紅毯醜星之一，還有人毒舌酸她「永遠都只會穿Vera Wang！」她的髮型還盤成復古造型一圈，加上煙燻妝完全不符年齡，挨虧是時尚災難。

《冰與火之歌》女星蘇菲特納也被評為禮服像破布。（圖／達志影像）

除此之外，《冰與火之歌》的女星蘇菲特納也被說LV禮服非常醜，不規則的白色拼接，被笑稱「這是哪來的破布裂縫？」還有人毒舌這套禮服「墊肩醜死了！」讓許多人十分失望。

(中時電子報)