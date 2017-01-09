悲傷耶誕夜,4個月大男嬰疑受虐不治

根據統計，每逢節慶前夕通報受虐個案就激增，中國醫藥大學統計近1個月已收治9例或因疏失或因受虐重傷的嬰幼兒，其中一例4個月大的苗栗男嬰，由外院轉來時已重度昏迷，由於其無外傷，電腦斷層呈現新舊顱內腦傷，醫師高度懷疑是受虐通報社會局，並請司法相驗。

醫師呼籲，周歲前小核不要趴睡也不要前後搖晃再重摔到軟墊，可能造成顱內出血。

(中時)