北韓宣稱已可隨時隨地試射洲際彈道飛彈

北韓最高領導人金正恩。(美聯社)

北韓週日宣布只要最高領導人金正恩指定，就可在任何時間和地點試射洲際彈道飛彈(intercontinental ballistic missile, ICBM)，並表示該國是因為美國敵意而不得不發展這項武器。

根據路透社(Reuters)報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社引述一名外交部發言人指出，北韓政府只要做出決定，將可在任何時間和地點發射洲際彈道飛彈，並表示這完全是美國的錯，北韓政府只是回應數十年來對其主權和權力的侵犯。

南韓國防部發言人文盛瑾(Moon Sang-gyun)說，北韓這番言論挑釁意味很重，如果北韓真的試射I洲際彈道飛彈將面臨更多制裁。南韓統一部發言人鄭浚熙(Jeong Joon-hee)表示，目前沒有發現任何北韓在準備試射的跡象。

今年1月1日金正恩就表示，北韓很快就可試射洲際彈道飛彈了。美國國防部長卡特(Ash Carter)週日表示，北韓在核武和彈道導彈發展，已經對美國造成嚴重威脅，並表示已經準備要在北韓發射或試射飛彈後，若對美國本土或其盟友產生威脅，將射下北韓飛彈。

上週美國政府表示，北韓在核武和飛彈封面的發展，已經出現了大幅進步。專家也表示北韓一直在測試火箭引擎和洲際彈道飛彈的熱防護罩(Heat-shield)。如果北韓的洲際彈道飛彈發展成熟，就可對美國本土產生威脅。

(中時電子報)