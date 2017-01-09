松山英樹又敗給湯瑪斯 SBS冠軍賽第2
在2017年美巡首戰尋求美、日巡「4連勝」的日本名將松山英樹，9日SBS冠軍賽決賽輪只打出70桿(-3)，這個成績只能讓他守穩第2，最終被交出69桿(-4)的美國新生代好手湯瑪斯森，以總桿270桿(-22)贏得領先勝，松山英樹美、日巡近6場出賽唯二不勝的比賽，都是敗給湯瑪斯。
松山英樹以落後湯瑪斯2桿進入決賽輪，但他從比賽開始就從沒拉近與湯瑪斯的差距。第1洞吞柏忌，前5洞打出不賺不賠的2鳥2柏忌，2人打完前9洞湯瑪斯33桿，松山英樹交出36桿，2人差距擴大到5桿，松山英樹爭逆轉勝與4連勝希望渺茫。
轉戰後9洞，松山英樹回穩揮出1鷹2鳥1柏忌34桿(-3)，湯瑪斯雖在第15吞下雙柏忌與1個柏忌，但也抓到4隻小鳥，打出36桿(-1)，最終仍以贏3桿達陣，成為美巡2017年第1位冠軍選手，這也是他美巡生涯第3冠。
這場比賽也是松山英樹繼去年10月CIMB菁英賽之後，近6場出賽第2場獲得第2，結果這2戰的冠軍都是湯瑪斯，另4場日本公開賽(日巡)、匯豐錦標賽(美巡)、太平洋名人賽(日巡)與世界錦標賽(美巡)都奪得冠軍。
前球王、目前世界排名第5美國希望史畢斯，決賽輪揮出本屆最低桿65桿(-8)，以276桿升至與同胞派瑞茲及摩爾並列第3； 此役復出的「球王」澳洲戴伊279桿並列第12。
(中時電子報)
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