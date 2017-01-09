拉倒國父銅像將入獄 蔡丁貴怪賴神被體制利用
自由台灣黨黨主席蔡丁貴2014年拉倒台南市湯德章紀念公園內的孫中山銅像，被台南市政府移送，經法院判處拘役確定後，他卻拒絕易科罰金決定於11日入監服刑。昨晚他先重返湯德章紀念公園守夜，今早再率支持者一路遊行到台南市政府抗議，指市長賴清德被體制利用，以淺綠打擊深綠，並要求賴於今年內將台南市所有的威權銅像全都拆除。
台南市政府則回應指出，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴教授的做法。蔡教授因毀損被起訴，過程中市府也已盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感到遺憾。
市府還說，這幾年來台南市積極推動轉型正義，2015年為讓政治圖騰離開校園，還將全市國中小校園內的蔣中正銅像移置，並保存湯德章故居，列為名人故居，還訂每年3月13日為正義與勇氣紀念日，也將鄭南榕的4月7日殉道日訂為言論自由日，希望讓更多人了解歷史，學習他們的精神。
(中時)
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