殺人逃亡18年 槍擊犯判15年確定

男子利滿永被控因賭場糾紛找人槍殺他人後，逃往大陸藏匿18年，於民國103年底被遣返歸案。最高法院今天依殺人罪判他15年徒刑確定。

刑事局表示，槍擊要犯利滿永民國83年11月初在屏東縣潮州鎮某KTV內和鄭姓被害人發生口角，事後和共犯持3把制式手槍射擊鄭男手、腳等處後逃逸。

事隔兩年後，利男因屢遭鍾姓被害人在賭場內以言語奚落並質疑詐賭，因此懷恨在心，利男為報復鍾男，找人在賭場附近埋伏圍堵鍾姓被害人，趁對方落單時，拖到一處檳榔園內毆打，並朝被害人背後射擊一槍，造成被害人腹內大量出血不支倒地休克身亡，之後再把人帶至屏東縣內埔工業區內丟棄後逃逸。

利男後來逃往大陸，在民國103年11月19日在廣東東莞巿被公安查獲，並遣返歸案。1060109

(中央社)