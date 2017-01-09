基隆女子疑糾紛遭潑油 送醫急救
基隆市李姓女子，今天上午慘遭火舌焚燒，頭部及上半身著火，痛的在地上打滾、哀叫。消防局送往衛生福利部基隆醫院急救，原因疑似與人言語衝突糾紛，導致遭人潑汽油焚燒。
基隆市今天上午10時許，發生女子遭焚燒事件。有目擊者聽到一對男女在巷子吵架，隨後不久，就發生女子頭部及上半身冒著強烈的火舌。
受傷女子痛的在地上打滾、哀叫，一位住戶趕緊從家中取水潑救未果。另名男子拿出滅火器，才將陷入一團火球的女子，身上的火噴滅。 案件現場位於中正區新豐街社區，住戶趕緊打119並報警，救護人員發現女子臉部及腹部被燒傷，頭髮變焦上半身都脫皮，簡易消毒包紮後，趕緊送醫急救。 民眾發現，女子被焚燒後，有1名男子匆忙離開現場，警方封鎖現場勘驗，發現地上還遺留有打火機，及裝汽油的保特瓶。警方正全力追緝，調查疑為縱火焚燒女子的男子，釐清行凶的動機。 醫院說，受傷女子的臉部、上肢約有40%面積，2-3度燒燙傷，正在急診室急救，生命徵象穩定，將轉院治療。1060109
(中央社)
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