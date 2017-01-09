日日春協會籲柯文哲讓性交易合法
民間團體「日日春協會」今天上午至台北市政府前，高舉「窮得要賣B」、「底層娼妓、不偷不搶」等標語，呼籲台北市長柯文哲落實性交易合法化。
日日春協會表示，去年他們多次要求市政府應給予性工作者合法的工作空間，但市府的反應卻草草敷衍，以「都市特性」為由，回覆並不適合設置性產業專區。
日日春說，現實是，台北市各區域就是有性產業存在的事實，呼籲柯文哲應落實「性交易合法化」，不要再迴避。
因違反兒少法遭台北地檢署起訴、化名MIKO的流鶯表示，警方以「釣魚」方式取締她，以其他判例來看，至少必須付出新台幣9萬元易科罰金代價，才能免牢獄之災，但以她一次性交易1000元的價碼，至少得接90名客人。
現場約15名民團人士高舉「老娘窮得要賣B」、「底層娼妓、不偷不搶」、「拒絕認罪、上訴到底」等標語，在市政府前呼籲市府應有積極作為，讓性產業勞動者有勞動安全的保障。
台北市警察局行政科回應，警局的立場是「禁止」釣魚方式取締沒有犯意的民眾，但MIKO事前已在網路上散播相關訊息，已經違法；此外，若警方真的以釣魚方式取締，檢察官就不會依法起訴。1060109
(中央社)
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