日日春協會籲柯文哲讓性交易合法

民間團體「日日春協會」9日上午至台北市政府前，高舉「窮得要賣B」、「底層娼妓、不偷不搶」等標語，呼籲台北市長柯文哲落實性交易合法化。中央社記者游凱翔攝 106年1月9日

民間團體「日日春協會」今天上午至台北市政府前，高舉「窮得要賣B」、「底層娼妓、不偷不搶」等標語，呼籲台北市長柯文哲落實性交易合法化。

日日春協會表示，去年他們多次要求市政府應給予性工作者合法的工作空間，但市府的反應卻草草敷衍，以「都市特性」為由，回覆並不適合設置性產業專區。

日日春說，現實是，台北市各區域就是有性產業存在的事實，呼籲柯文哲應落實「性交易合法化」，不要再迴避。

因違反兒少法遭台北地檢署起訴、化名MIKO的流鶯表示，警方以「釣魚」方式取締她，以其他判例來看，至少必須付出新台幣9萬元易科罰金代價，才能免牢獄之災，但以她一次性交易1000元的價碼，至少得接90名客人。

現場約15名民團人士高舉「老娘窮得要賣B」、「底層娼妓、不偷不搶」、「拒絕認罪、上訴到底」等標語，在市政府前呼籲市府應有積極作為，讓性產業勞動者有勞動安全的保障。

台北市警察局行政科回應，警局的立場是「禁止」釣魚方式取締沒有犯意的民眾，但MIKO事前已在網路上散播相關訊息，已經違法；此外，若警方真的以釣魚方式取締，檢察官就不會依法起訴。1060109

(中央社)