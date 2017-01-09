樂來越愛你好歡樂 金球獎入圍7項全中

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音樂片「樂來越愛你」（La La Land）今天在金球獎頒獎典禮大放異彩，入圍7項全中，為2月登場的奧斯卡金像獎拉抬不少聲勢。

法新社報導，今天金球獎頒獎典禮開始沒多久，「樂來越愛你」就抱走最佳原創歌曲獎和最佳配樂獎。

喜劇戲劇類男女主角類別也雙雙報喜，雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）分別稱帝封后。

達米恩查澤雷（Damien Chazelle）勇奪最佳劇本獎和最佳導演獎，最後「樂來越愛你」更一舉抱走音樂或喜劇類最佳影片殊榮。

另外頒獎典禮還出現小插曲，美國線上（AOL）和娛樂新聞E! News網站報導，雷恩葛斯林走上舞台領獎時，入圍同獎項的「死侍」男星萊恩雷諾（Ryan Reynolds）與同桌的「蜘蛛人」男星安德魯加菲（Andrew Garfield）捧臉激吻好幾秒，萊恩雷諾的妻子布蕾克萊芙莉（Blake Lively）一旁邊看熱鬧，高興得開懷大笑。（譯者：中央社陳昱婷）1060109

(中央社)