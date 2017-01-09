抗議韓慰安婦銅像事件 日使啟程返國

我要評比

南韓外交人士今天表示，日本駐南韓大使長嶺安政和駐釜山總領事森本康敬今天啟程返回日本。這是日本政府為抗議南韓民間團體設立慰安婦少女銅像而採取的措施之一。

南韓聯合新聞通訊社指出，森本康敬已於今天早上啟程回國，長嶺安政將於今天中午離開南韓。

有觀察認為，雖然韓日圍繞慰安婦少女像的矛盾日益激化，但由於日本政府仍然認為需持續發展韓日關係以及落實「韓日慰安婦問題協議」，因此日本駐韓大使的離崗時間不會很長。

2005年，韓日圍繞獨島主權矛盾升級時，日本政府曾臨時召回時任日本駐韓大使高野紀元。2012年，南韓時任總統李明博訪問獨島導致韓日兩國關係惡化，之後日本政府臨時召回時任日本駐韓大使武藤正敏以示抗議。據報導，高野紀元和武藤正敏均在12天後返回南韓。1060109

(中央社)