遊水漾森林失足受傷 婦人送醫無大礙

1名陳姓婦人昨天下午前往南投水漾森林遊玩，不慎失足墜落50公尺深的山谷，家人將陳女拉上山，警消獲報將陳女送醫急救。

南投縣消防局指出，陳女頭部有15公分長的撕裂傷，手腳挫傷，送醫急救後已無大礙。

南投縣消防局指出，家住台北市的53歲陳姓婦人昨天下午和親友來到南投縣著名的水漾森林遊玩，卻不慎失足墜落50公尺深的山谷，家人見狀雖把人救起來，不過陳姓婦人頭部不斷流血，於是打119報案。

消防局出動消防隊員以及義消等10多人，花3個小時進入山區，幫婦人進行包紮，成功將陳姓婦人帶下山，送往南投竹山秀傳醫院急救，所幸婦人沒有生命危險，送醫後已無大礙。1060109

(中央社)