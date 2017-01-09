引痰測白血球 肺阻塞治療更精準

肺阻塞治療，醫師表示，有3成肺阻塞患者血液痰液嗜酸性白血球較多，較易因急性惡化住院或死亡，靠新檢驗法可判斷嗜酸性白血球量，更能精準治療。

台北榮民總醫院臨床呼吸生理科主任彭殿王今天表示，以往肺阻塞（慢性阻塞性肺病、COPD）患者診斷時，仰賴的是肺功能檢查、影像學檢查，但肺阻塞有很多型態，必須更精準了解發炎的狀況才能明確下藥。

彭殿王說，要不要給肺阻塞患者使用吸入性類固醇一直討論重點。不過，以往的檢查無法確切知道白血球狀況，醫師開藥常要靠其他症狀來判斷患者的嗜酸性白血球有沒有可能偏多，如有過敏、氣喘病史。若開藥時未給需要吸入性類固醇者適合的藥物，這些患者還是有急性發作的風險。

他說，近來研究發現，一部分肺阻塞病患血液及痰液中的嗜酸性白血球較多，此類患者較易因急性惡化造成住院或死亡，佔所有肺阻塞患者約3成，對吸入性類固醇治療反應較佳。

為了解慢性呼吸道發炎致病機轉、疾病嚴重度及不同藥物治療效果，台北榮民總醫院胸腔部利用非侵入性的「引痰檢驗」，病患只要吸入食鹽水引痰，不需施行支氣管切片或沖洗術，避免麻醉、缺氧及感染的風險，也減輕病患對檢查的恐懼。

彭殿王也表示，研究更發現在氣喘病患中，一氧化氮濃度高低與痰液中的嗜酸性白血球有正相關。過去要測肺部發炎反應，從取痰、檢驗大概需要2到3小時，但一氧化氮檢查只要吹一口氣，若一氧化氮偏高，就代表可能嗜酸性白血球也偏高。

他說，肺阻塞患者若急性發作，可能痰變多、氣喘、咳嗽，患者多數肺功能已經很差，如果急性發作也可能送急診，必要時得插管，甚至危及性命。

北榮表示，痰液處理過程繁瑣耗時，並非所有大型醫學中心都有能力或意願發展，希望未來能建立大型平台，透過高張溶液引痰試驗及一氧化氮吐氣試驗簡單步驟，彙整足夠病患資訊，了解同一疾病的不同表現型，更深化臨床與基礎研究，造福更多病患。1060109

(中央社)