台灣運彩》年銷售破300億 棒籃足超過9成
台灣運彩105年總銷售額突破300億元大關，挹注國家運彩基金達到31.2億元，光是棒球、籃球與足球就超過300億，占9成銷售額，可見得三大賽事仍是國人最喜害的投注標的。台灣運彩公司9日舉行績優經銷商頒獎典禮，鼓勵全國經銷商在106年能再接再厲，幫助國家培育更多運動人才。
台灣運彩公司表示，去年能夠超過300億元的主要原因在於體育署的支持，以及全國1500家經銷商的努力，方能創造歷來新高紀錄，其中棒球的銷售額126億，成長5%，籃球123億，成長7%，足球適逢歐洲國家盃、百年美洲盃以及里約奧運，銷售額51億，大幅成長37%，其他運動種類也有提升，網球4.5億，成長44%，冰球與美式足球合計6億，成長15%。
此外，虛擬投注(網路投注)在經銷商的大力推廣下，會員人數成長23%，投注金額48億，成長26%，占總銷售額15.4%。台灣運彩公司說，這是與行動裝置與網路發展有密切關聯，因此今年表揚大會特別增設虛擬會員招募的獎項。
(中時電子報)
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