高雄受理不當黨產投訴 議員提出11筆
民進黨高雄市議員蕭永達今天提出11筆可疑不當取得的國民黨黨產，向不當黨產處理委員會檢舉，委員連立堅和施錦芳盼國民黨舉證有助釐清。
國民黨高雄市黨部主委黃柏霖說，前監委黃煌雄曾清查過國民黨黨產，所以他認為黨產多無疑義。黃柏霖並指出，老黨工曾說是早期交通黨部黨工集資購買市黨部土地再捐給黨部。至於早期價購低廉，黃柏霖說黨部所在地點是邊陲地帶，價位不能同日而語。
高雄市副議長蔡昌達陪同蕭永達向黨產會檢舉。蕭永達提出的11筆可疑的不當黨產包括國民黨高雄市黨部在民國51年3月買賣取得的土地，他還取得國產署提供資料顯示國民黨以新台幣17萬9495元購得。
蕭永達說，以目前該黨部座落地價為例，每坪市值逾50萬元，總市值逾1億元。
他說依據前省府主席吳國楨回憶錄內容揭露「國政、黨政不分」，蕭永達質疑國民黨購地的金錢就來自省府。
另外蕭永達還舉發鼓山區黨部、鹽埕、旗津、小港、燕巢、橋頭、梓官、茄萣、阿蓮和田寮區黨部取得的過程。資料顯示，旗津和小港區黨部土地來自於台糖；其中還有多筆土地於2008年及2010年先後轉手給光華、欣光華公司、裕台開發公司。
連立堅說，黨產會歡迎民眾提供資料或證據，只要是曾為國民黨的附隨組織或黨產後來脫產等標的，能有助於清查，檢舉人最多可以獲得1億元獎金。他說從這些資料有清楚的理路，希望國民黨能提出書面或舉證。
施錦芳指出，多數現在還在國民黨黨產名下，且是在民國40或50年間取得的資產，幾乎都是不當取得。1060109
(中央社)
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