新增百件裝備 俄首批T-50隱形戰機年內服役
據俄羅斯體報導，被外界視為俄羅斯最先進的第5代戰機T-50(PAK-FA)將在今年內加入俄羅斯空軍，首批5架此款新形隱身戰機將陸續加裝超過百件新式作戰裝備後正式服役。
俄國「國際文傳電訊社」報導說，俄軍工行業人士還透露，現行合同裡的5架T-50戰機在完成測試並交付軍方後，將立即進行量產。
T-50是蘇霍伊 (Sukhoi) 公司研製的俄羅斯第5代多用途戰機。根據已公開資料，它能進行超音速巡航、對雷達與聲學等探測系統有隱形功能、具備高超機動性及短距起降能力，有大型的內載彈艙。戰機的詳細飛行技術性能尚未正式對外公佈。
T-50於2010年1月29日在阿穆爾河畔共青城(Komsomolsk-na-Amure)進行首飛。2012年後，俄羅斯國防部購買首批10架評估試驗機，準備在2016年後裝備60架。T-50戰機雖然綜合性能很強，但造價太高，以俄國現有經濟狀況較難大規模生產，除非國外買家踴躍，以規模化量產來降低造價。目前國際上有不少國家看好T-50戰機的性能，尤其是印度，可能成為T-50最大的外國買家。
(中時電子報)
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