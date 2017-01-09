MLB》紅襪該搶包爺 美媒提5理由
在季前曾被視為是自由市場中，最炙手可熱的頂級強打，卻因36歲、打擊退化又難管理，讓「包爺」包提斯塔至今乏人問津，想降價回藍鳥，似乎也不被接受，看到如此態勢，美媒建議「老爹」歐提茲退休後，尚在尋找固定指定打擊人選的紅襪，應該要簽回包爺。
歐提茲上賽季結束退休，儘管迎來賽爾(Chris Sale)後，有消息傳說他可能復出，不過後續並無實際行動，原本有望接班的新秀孟卡達(Yoan Moncada)，也被打包送到白襪，日前就有美媒建議，不想花大錢補指定打擊的紅襪，應簽下現在極需舞台、不求高薪的包爺。
為何選包爺？《theScore》卡薩雷托(Lucas Casaletto) 具體提出五點建議，一是紅襪季後補強投手，又找來莫蘭強化打線，若再簽回包爺，以他對冠軍的渴望，能讓他們距冠軍更近，還為自己去除通往冠軍路上的一大障礙，他指出包爺對戰美聯各球隊，最會打的就是紅襪。
攤開包爺在芬威球場，66場比賽打擊率2成76、24轟、54分打點，確實是不差的成績；換言之，如果找來包爺，紅襪少一個可怕的對手，還多了有利助手。此外，過去曾守過三壘的包爺，也能在山多沃(Pablo Sandoval)表現未如預期時頂替，增加紅襪調度空間，他一定水準的守備，也能有效幫助紅襪。
而各隊最擔心的「管理問題」，在曾與包爺共事過的紅襪總教練費洛(John Farrell)及內野教練巴特菲爾德(Brian Butterfield)帶領下，相較其他球隊，問題也會簡單許多。這樣看下來，雖然紅襪還未出手搶人，但如果突然有動作，似乎也不讓人太意外了。
(中時電子報)
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