前立委陳朝容摸女助理大腿 判拘役50天定讞

60歲、前彰化縣立委陳朝容，被控在前年12月3日晚間，在其子陳重嘉競選總部，趁機摸一名女助理大腿。台中高分院駁回陳朝容上訴，依性騷擾防治法判決拘役50日定讞，易科罰金5萬元。

案發後，陳重嘉女助理提告，指陳朝容當天在競選總部要查閱、交代政治獻金資料等，坐在她左邊位置，以右手觸碰其左大腿，她一開始認為是不小心碰到，不以為意。

女助理指證，但幾分鐘後，陳朝容拿6000元「工作獎勵」給她；又過了2分鐘，又刻意坐在旁邊，先是將右手放在其大腿處2、3秒，還意圖進一步伸鹹豬手，滑向她大腿內側，她斥責「你在幹嗎？」並揮手撥開，陳朝容才悻悻然離去。

女助理稱，第一時間是愣住，接著才開始生氣、覺得委屈，而服務處裡都是陳的樁腳，她覺得當下反應也沒用，才沒有鬧大。

陳朝容否認犯行，辯稱當時是要指導如何記載政治獻金申報表，並沒有刻意把手放助理大腿，女助理也無大聲呼救或斥責舉動。而競選總部監視器，僅拍到陳朝容三度進出女助理辦公室。

一審法官認為，從案發後，女助理傳line給丈夫「有重要的事要講」，回家後大哭、向丈夫訴說遭性騷擾；之後，女助理丈夫當晚就找里長、友人陪同，到服務處找陳朝容、陳重嘉父子協調理論，認定陳朝容確有性騷擾犯行。

陳朝容不服提上訴，台中高分院認為，陳朝容為逞一己私慾，伸手觸碰女助理大腿，不尊重女性身體自主權，原判決量刑合理，駁回陳朝容上訴，全案定讞。

(中時)