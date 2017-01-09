市議員贈名家春聯 千人雞年討福氣

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新北市議員廖正良每年過年前夕舉辦「名師揮毫贈春聯」活動，極受民眾歡迎。（李其樺攝）

新北市議員廖正良服務處昨天上午在汐止忠順廟舉辦「名師揮毫贈春聯」活動，請來書法名家現場揮毫寫春聯，上千民眾踴躍來到現場索取。（李其樺攝）

過年迎新春，新北市議員廖正良服務處昨天上午在汐止忠順廟舉辦「名師揮毫贈春聯」活動，請來書法名家現場揮毫寫春聯，上千民眾踴躍來到現場索取，宮廟內外車水馬龍，有如提前過年。

市議員廖正良表示，連續10年舉辦揮毫贈春聯活動，將滿滿的福氣分享給民眾，可以平安過年，由幾位任教國中、國小精研書法的退休教師揮毫，每年超過萬人索取春聯，活動極受歡迎。

廖正良服務處表示，往年贈送春聯活動只有在汐止地區舉辦，由於索取春聯民眾踴躍，今年活動特別擴大至金山、萬里，這個星期天（15）上午9時起在汐止舊建成市場繼續發送名師春聯，邀請民眾將福氣帶回家。

(中時)