談決定參選 吳敦義：民眾苛責無法抵擋

前副總統吳敦義今天表示，許多人鼓勵鞭策他參選國民黨主席，其中最嚴厲的一席話，「我簡直無法抵擋」；談到苛責聲音，從北到南，從東到西都有時，吳敦義還一度低頭嘆氣、哽咽。

吳敦義上午召開參選國民黨主席記者會，面對媒體詢問決定參選的過程時說，之所以考慮參選，因為非常多相識、不相識，直接、間接，幾乎不同領域的朋友鼓勵他，例如他去年9月前往美國，有非常熱情的僑胞一再鞭策鼓勵。

他說，在美國洛杉磯僑宴上，大家知道他不可能有錢請客，因此來出席的人都花錢買入場券，僑界人士參與多寡對他都是鼓舞，結果來了700多人，「比幾個月前去的一位花公費免費的人還多」，他去年12月去日本也是如此。

吳敦義表示，有人說他從市議員做到副總統，有好幾位包括別的主要政黨的人都說某某人是最有能力解決問題的行政院長，也有知名立委這樣說，也有很多人講，「你知道你們某某黨最怕的人是誰嗎」，民間輿論就是這樣，直接、間接聽太多。

他說，許多人對他課以嚴厲的話，最嚴厲的一席話，「我簡直無法抵擋」。民眾寫信直接苛責他，從20歲得到蔣經國青睞，後來接受黨栽培，一路擔任行政院長、副總統，黨要選黨主席，能無視黨內外艱困環境嗎？如果這樣還是受蔣經國親自栽培的人嗎？對得起栽培他40年的國民黨嗎？

吳敦義談到，這種苛責聲音，從北到南，從東到西，午夜自想時，突然低頭嘆氣，且一度哽咽。他說，既然下定決心，只有全力以赴，與所有愛護國民黨同志，大家同心協力，再創國民黨重新執政。1060109

(中央社)