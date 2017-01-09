戰鬥民族真勇 500人零下27度騎單車

無畏零下27度低溫，數百名勇敢的自行車騎士，今天穿過到處積雪的莫斯科，完成了一項15公里的自行車賽。

法新社與今日俄羅斯（RT）報導，參賽者於克里姆林宮的牆前，沿著已結凍的莫斯科河岸騎車，某些人還打扮成耶誕老人或霜之父（Ded Moroz，俄國耶誕老人）的造型。

這項賽事用意是在廣闊的莫斯科市提倡單車運動，儘管事前已有酷寒溫度警報，但主辦單位仍拒絕取消比賽；莫斯科當局表示，有超過500人參加這項15公里長的賽事。

莫斯科有關單位在一項聲明中說：「參加這項冬季自行車遊行的參賽者，沒有人賽後跑去就醫。」

參賽的42歲工程師米哈伊爾（Mikhail）包得密不透風，他說：「我覺得這比假日躺在沙發上好，這帶給人能量，很棒，感覺很奇妙。雖然我每天都騎車上下班，但今天仍很高興能完賽。」

莫斯科上週末才創下120年來最冷的東正教耶誕夜，據媒體報導，溫度下探至攝氏零下30度；俄羅斯全國已有至少23人死於酷寒。（譯者：中央社陳亦偉）1060109

(中央社)