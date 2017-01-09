亂彈阿翔秀柔情 撞髮田馥甄揪歹勢
金曲歌王亂彈阿翔昨天柔情開唱，一頭招牌長髮被藝人林智賢大讚「翔哥頭髮好柔順，沒仔細看還以為是田馥甄（Hebe）」，亂彈阿翔在臉書直呼「對Hebe揪歹勢」。
亂彈阿翔14、15日將在台北Legacy展開「一個人的旅行」演唱會，不僅是第1屆Legacy「鐵漢柔情」系列開唱第一人，也是亂彈阿翔睽違兩年的Live House樂團編制專場演出。
昨天亂彈阿翔先與直播平台「Live.me」合作舉辦「一個人的旅行」不插電搶先看活動，在人來人往的台北市信義區街頭，讓民眾近距離感受他的「鐵漢柔情」。
亂彈阿翔搭配1名木吉他手，以雙吉他方式演出，開場唱「一陣風」，特地精選出「鐵漢柔情」歌單唱「不一樣的朋友」，亂彈阿翔說，歌裡不敢愛的心情，以及無奈心聲，很符合主題。
活動主持人林智賢與亂彈阿翔合唱「完美落地」，兩人是首次合作，林智賢見到亂彈阿翔後大讚「翔哥頭髮好柔順，沒仔細看還以為是田馥甄」；之後亂彈阿翔在社群網站臉書（facebook）直呼「哎呀，麥阿捏，對Hebe揪歹勢」。
提到「鐵漢柔情」特質，喜歡下廚的亂彈阿翔說，「就是買菜這件事情啦」，林智賢笑讚「翔哥雖然外表是鐵錚錚的漢子，但一頭長髮，就算去外面買菜也不違和」。1060109
(中央社)
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