嬰兒意外事件 醫師：重大節日前頻率高
中國醫藥大學兒童醫院今天公布從去年12月至今就接到9件疑似疏忽及兒虐事件，造成兩名嬰幼兒死亡，醫師張鈺孜說，嬰兒意外送醫在重大節日前後就會增加，請大家注意。
兒童醫院兒童神經科醫師張鈺孜指出，去年12月份兒童加護病房特別的忙碌，從去年12月至今共收治9名疑似疏於照顧及兒虐個案；其中趴睡窒息3人、腦傷5人、外傷1人。這9名嬰幼兒中，趴睡窒息的幼兒中有1人死亡、腦傷送醫的也有1人死亡。
張鈺孜表示，根據觀察，在重大節日前後疑似兒虐的個案就會增加，猜測可能因為節日前後家長的事情增加，此時如果嬰幼兒哭鬧，就會引起照顧者的情緒，例如有些照顧者在盛怒下將嬰幼兒丟到沙發或床墊上，以為是軟墊不會造成傷害，其實大力丟擲會造成嬰幼兒腦部受創。
如何防止趴睡窒息，張鈺孜指出，家長應注意不要讓1歲以下的嬰兒單獨趴睡，趴睡是造成嬰兒猝死的重要危險因素之一，另外置放嬰兒在過軟的床鋪、被褥上也須避免，以免臉鼻陷入其中，而導致窒息。
至次5名因腦傷送醫的嬰兒中，張鈺孜表示，都是因突發性意識不清送來，有在保母家中，也有在自家發生，入院時除一人外，其餘無明顯外傷，但檢查後卻分別有不同程度的腦部硬腦膜下出血、腦傷和視網膜出血，其中一名4個月大的男嬰於住院後約10日傷重不治，其他仍在加護病房救治中。
張鈺孜認為，根據這些臨床表徵，高度懷疑屬於受虐性腦傷，受虐性腦傷舊稱嬰兒搖晃症候群是一種兒童虐待引起的病症，常發生於未滿3歲兒童，2到4個月嬰兒最常見。研究資料顯示受虐性腦傷占所有兒虐案件10%，死亡率可達25%。1060109
(中央社)
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