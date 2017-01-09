NBA》絕不連敗 勇士逆襲國王續穩龍頭寶座

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柯瑞此役豪取30分，率勇士逆襲國王勝出。(美聯社)

前役浪費20分以上領先優勢，延長賽慘遭灰熊咬傷的勇士，9日來到沙加緬度踢館，似乎還沒走出低迷氣氛，第一節落後雙位數，直到易籃後才找回手感，靠著單節39比22攻勢，最終以117比106逆襲國王，31勝續穩聯盟龍頭寶座，也將絕不二連敗的紀錄往上推升。

前役落敗後檢討聲浪四起，總教練科爾坦言杜蘭特加盟後讓他在關鍵時刻更難做出抉擇，導致克雷湯普生在第四節與延長賽都沒有發揮空間。此役，科爾將攻擊重心都擺放在史提芬柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生三大巨頭的身上，合計56投28中，投籃命中率50%，攻下76分，更是全隊得分的7成，勝敗全部繫在三人身上。

勇士在第三節加強防守，不但有效壓制對手投籃命中率，禁區籃板的衝搶更是逆轉戰局的關鍵，柯瑞30分、6助攻最高，杜蘭特28分、7籃板、6助攻，克雷湯普生18分、6籃板，卓雷蒙格林9分、7籃板、10助攻。

國王全隊雖有6人得分上雙，但得分點過於分散，決勝時刻找不到領軍人物，蓋伊23分，考辛斯17分、10籃板、5助攻，托利佛16分，勞森15分，達倫柯利生與坦普各14分。

(中時電子報)