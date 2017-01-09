出走台灣29年 張憲義首公開露面談往事

前中科院核研所副所長張憲義在棄職出走台灣29年後，今天以視訊方式首度公開亮相，他提到兩個當年美國人會找上他的原因，他也表示自己今天願意露面，並不是要為自己平反。

張憲義在美國中央情報局（CIA）安排下，於1988年1月出境到美國，中研院副研究員陳儀深對張憲義的口述訪談「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」今天上午舉行新書發表會。

在離台29年後，張憲義今天透過越洋視訊，首度公開談論此事。張憲義說，他接受陳儀深訪問，最重要是還前聯合報記者王景弘的債，「再來我不是為了錢出這本書，我也不是要平反。」

他希望大家可以欣賞角度欣賞這個歷史事件，看能不能從事件裡學習到一些新的課程，增進台灣人民幸福和福利，才是新書發表會目的。

張憲義說，他大學畢業後，1967年到1988年參與台灣核武研發工作，這是他的幸運，也許大家覺得很奇怪，為何CIA看上他？他認為是因為兩件事情。

張憲義說，第一個是他跟前中科院長唐君鉑將軍的關係，唐君鉑是他恩師；另一個是1979年12月氫彈之父愛德華泰勒（Edward Teller）到核研所訪問，那時他年紀40歲左右，不知道天高地厚，直接開門見山問，氫彈從核分裂彈引發出來，過程有沒有不為人知的穩定程序在裡面，可以產生那麼高的高爆炸量的氫彈出來。

他說，泰勒看著他很驚訝，怎麼會問這問題，泰勒說就算有也不能講；他認為泰勒回去之後有向美國報告「恐怕這小子要注意一下」張憲義相信自己就此進入美國所謂的黑名單內。

張憲義說，1988年的事件，震撼力應該不會比北韓核試爆來得差，負面來看，核武研發在台灣終止了，正面來看，台灣核武研發的製作能力得到國際間高度評價。

張憲義說，雖然他的父親曾一再告誡他不能回台灣，父親經歷過二二八事件，是白色恐怖見證者，父親病危，他想過回去看父親，但弟弟轉述父親在睡夢中大喊：「張憲義千萬不要回來」；張憲義說：「我沒回去我心在台灣」。1060109

(中央社)