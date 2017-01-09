養狗起糾紛，5隻狗疑遭鄰居毒殺

高市動保處將5隻疑遭毒死的狗屍帶回調查，將擇期解剖化驗。（林宏聰翻攝）

高市動保處另帶回疑似被下毒的餌食，也將化驗釐清。（林宏聰翻攝）

高雄鳳山林姓飼主養10隻狗，9日晚間發現狗兒搶食屋外1包雞翅，沒多久5隻狗口吐白沫當場死亡，1隻緊急送醫，他報警調監視器，發現疑是王姓鄰居下的毒手，2人之前亦曾為養狗問題起爭執，由於王男不在家，警方將通知他到案說明。

林姓飼主平時均將狗兒放養在屋外，前天晚上9點多，他發現狗兒在爭奪1包食物，直覺有異立刻上前阻止，不過已經來不及，有5隻狗兒不久即口吐白沫身亡，另隻狗則是晚間發病，被送往動物醫院急救，保住一命。

飼主將5隻狗倒地死亡的照片傳上臉書「爆料公社」，質疑是隔壁棟王姓鄰居蓄意放毒餌，不少愛狗網友轉傳議論，有人起底說這名男子本身罹患癌症，竟毒害無辜生命，「他的心早已墮入地獄而不自覺」。

警方獲報介入調查，調閱監視器發現65歲王男前晚8時左右，曾在毒餌放置地點出沒，疑似勘查地形，且監視器拍到1包雞翅從頂樓丟下畫面，但因王男不在家，警方將通知他到案製作偵察筆錄，以釐清案情。

警方表示，王男1年多前曾因不滿林姓飼主養狗妨礙安寧、汙染環境，雙方起爭執，林要告王恐嚇，後來因兩人的女兒、兒子是同學，出面調解才撤告，不知與毒狗事件是否有關。

高市動保處將5隻狗屍體及疑似被下毒的雞翅帶回，將擇期解剖化驗，處長徐榮彬表示，若證實放毒餌殺害狗兒，可依《動保法》處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。

(中時)