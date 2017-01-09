養狗起糾紛 5隻狗疑遭鄰居毒殺
高雄鳳山林姓飼主養10隻狗，9日晚間發現狗兒搶食屋外1包雞翅，沒多久5隻狗口吐白沫當場死亡，1隻緊急送醫，他報警調監視器，發現疑是王姓鄰居下的毒手，2人之前亦曾為養狗問題起爭執，由於王男不在家，警方將通知他到案說明。
林姓飼主平時均將狗兒放養在屋外，前天晚上9點多，他發現狗兒在爭奪1包食物，直覺有異立刻上前阻止，不過已經來不及，有5隻狗兒不久即口吐白沫身亡，另隻狗則是晚間發病，被送往動物醫院急救，保住一命。
飼主將5隻狗倒地死亡的照片傳上臉書「爆料公社」，質疑是隔壁棟王姓鄰居蓄意放毒餌，不少愛狗網友轉傳議論，有人起底說這名男子本身罹患癌症，竟毒害無辜生命，「他的心早已墮入地獄而不自覺」。
警方獲報介入調查，調閱監視器發現65歲王男前晚8時左右，曾在毒餌放置地點出沒，疑似勘查地形，且監視器拍到1包雞翅從頂樓丟下畫面，但因王男不在家，警方將通知他到案製作偵察筆錄，以釐清案情。
警方表示，王男1年多前曾因不滿林姓飼主養狗妨礙安寧、汙染環境，雙方起爭執，林要告王恐嚇，後來因兩人的女兒、兒子是同學，出面調解才撤告，不知與毒狗事件是否有關。
高市動保處將5隻狗屍體及疑似被下毒的雞翅帶回，將擇期解剖化驗，處長徐榮彬表示，若證實放毒餌殺害狗兒，可依《動保法》處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。