酷鳥航曼谷增班限時促銷 單程含稅1888元起
來自泰國的酷鳥航空宣布增開周六航班，原本每周四班台北- 曼谷的直飛班次，將自今年2月18日起調整為每周五班，並於今（9）日起，推出限時4天的增班促銷優惠，經濟艙單程含稅價1,888元起，商務艙3788元起。
酷鳥航母公司酷航台灣公司總經理陳美至指出，去年8月台灣方面開放泰客免簽後，除了11月泰皇過世時間客載受到影響，公司載客率已自七成曾到本月的九成，因此酷鳥航決定增班。
旅客可搭乘擁有全球最安全客機之稱的波音777雙走道廣體客機，不僅有台北飛往曼谷最優惠的大飛機座位，還有滿滿的航班選擇，無論五天四天三天自由行或周末兩天小旅行都相宜，優惠座位有限，要以最快速度準時至酷鳥航空官網訂票。
酷鳥航空加開的周六直飛航班一樣是早去晚回的絕佳時段，去程早上09:40自桃園機場起飛、中午12:40抵達曼谷廊曼機場，回程則是晚間01:45由曼谷廊曼機場起飛、早上06:25返回桃園機場，有效減省頭尾兩天住宿費用，就連最後一天的旅程，都可盡情享受夜市購物、南洋小吃、泰式SPA至午夜最後一刻，再愜意前往與市中心距離最近的廊曼機場報到登機，不怕旅遊時間不夠，只怕你的夜遊功課做不夠!
此次限時四天的增班促銷，將自1月9日上午9時00分至1月12日晚上23時59分止，旅遊日期為2月18日起至3月25日止，凡購買2月18日由台灣出發至曼谷首班增班航次之旅客，還有機會獲贈泰國觀光局所提供的精美小禮一份，數量有限、贈完為止，更多優惠機票訊息或線上預訂請至酷鳥航空官網(http://www.nokscoot.com/tw/) 。
(工商)
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