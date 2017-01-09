產官學合組聯盟 提供高職農校生就業機會

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產官學合組聯盟，提供高職農校學生實習及正職就業機會。（林宏聰攝）

翻轉農業向下紮根！財團法人豐年社與日月光文教基金會合力整合高屏15家上下游農企業，提供140個實習名額、70個就業機會給旗山農工、佳冬高農2家高職學生，農委會主委曹啟鴻9日親自到場見證，讚許企業為培育青農盡一分心力。

曹啟鴻表示，傳統觀念將務農視為低賤工作，但以現代眼光來看，農業是低碳產業、友善土地、改善大氣環境，應是天地間第一等人，但要翻轉傳統觀念，有賴社會共同覺醒，下一代從農才有尊榮感，他樂見企業終於正視年輕農人的重要性。

豐年社與日月光文教基金會9日於鳳山農業試驗分所舉辦起跑儀式，宣布高屏15家農企業策略聯盟正式成形，除曹啟鴻親自出席見證外，高市農業局長蔡復進、屏東縣農業處長鄭永裕也到場感謝業者付出。

聯盟首年將提供旗山農工、佳冬高農學生見習及正職名額，讓他們有機會真正接觸農業，正職工作薪資最高可達3萬元，農校學生對此非常期待，已不斷向實習處老師詢問何時開始受理申請，盼第一時間投入工作。

此外，聯盟同時宣布，全台第一份專為高職農校學生製作的農業刊物《Young農通訊》創刊發行，由日月光文教基金會贊助發行經費，每期印製1000份，免費贈閱，為有志農業的年輕學子提供農業經營、生態保育、農業趨勢等資訊。

(中時)