石岡雜貨店遭持槍搶劫 警14小時偵破
台中石岡黃姓男子經營的雜貨店，7日遭2名陌生男子闖入店內，1人持玩具槍嚇阻，另1人趁機搶奪抽屜內新台幣5000多元，警方追查14小時內破案，逮捕4名嫌疑人，訊後移送偵辦。
台中東勢警分局7日接獲報案，黃男在石岡的雜貨店遭2名男子闖入，39歲陳男持槍嚇阻佯稱黃男的女兒與他有債務糾紛，另名24歲徐男動手行搶店內櫃台抽屜內的現金，犯行後2人迅速逃離現場。
警方獲報後立刻成立專案小組調查，鑑識人員到場勘查採證，並沿歹徒逃逸方向，擴大調閱路口監視器畫面，發現作案車輛鎖定33歲謝姓男子等人涉有重嫌，連夜偵辦。
警方發現歹徒作案車輛及落腳處，帶人前往台中太平區中山路住處，逮捕案發當天負責駕駛的33歲謝男、以及把風的22歲徐女，還有持槍的39歲陳男、行搶的24歲徐男。
警方調查，年關將近，謝男等人缺錢花用，一行人酒後起鬨要搶奪商店、奪取現金，他們發現黃男經營的雜貨店，因地處偏僻心想犯案後方便逃逸，經過多次勘查後，選在7日下手犯案。
員警在現場查扣作案玩具槍1支、剩餘贓款約2000多元、作案衣物、車輛等物，訊問後，將謝男等4人依法移送台中地檢署偵辦。
台中市政府警察局長陳嘉昌為體恤基層員警破案辛勞，至東勢分局頒發破案茶，表揚同仁能以迅雷不及掩耳效率於14小時內偵破搶案。1060109
(中央社)
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