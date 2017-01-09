習近平舊文膽 李書磊任中紀委副書記
中共18屆中紀委7次全會8日閉幕，選出李書磊擔任中共中紀委副書記。他曾任中共中央黨校副校長，中國大陸國家主席習近平時任中共中央黨校校長時的多篇講話出自李書磊之手。
目前，中共中央紀律檢查委員會共有7名副書記，分別是趙洪祝、杜金才、吳玉良、張軍、楊曉渡、劉金國、李書磊。
綜合陸媒報導，李書磊生於1964年1月，今年53歲，河南原陽人。1978年，中國大陸恢復大學入學考試的第2年，年僅14歲的他考入北京大學圖書館學系，最後拿到北京大學中文系博士學位。
北大博士畢業後，李書磊在中共中央黨校任職長達26年，歷任文史教研部副主任、主任，校培訓部主任、教務部主任等，31歲被評為教授。
習近平2007年開始兼任中共中央黨校校長後，2008年李書磊被提拔為中央黨校副校長。海外媒體報導指出，習近平在黨校的多篇講話均出自李書磊之手，是習近平的「筆桿子」。
2012年，李書磊當選中共18屆中紀委委員，此後從學界轉向政界，且仕途順暢。2014年1月，李書磊「空降」福建任中共省委常委、宣傳部長；2016年1月出任中共北京市委常委、市紀委書記。
李書磊是文化評論界的知名學者，曾出版「為什麼遠行」、「雜覽主義」、「重讀古典」、「文學的文化含義」等專著、論文集及隨筆集。1060109
(中央社)
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