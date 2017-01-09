光復高中納粹事件 校長辭職9日生效
新竹光復中學學生變裝扮納粹事件爭議，引發以色列、德國譴責，校長程曉銘為此引咎辭職，該校董事會上週已決議，程曉銘辭職今天生效，仍待國教署同意。
程曉銘的校長職務原在1月31日屆滿，但因學生舉辦變裝活動時，扮成德國納粹引發風波，他為此扛責辭職，讓學校師生感到錯愕。經該校董事會開會決議，程曉銘即日起辭職生效，程曉銘將提前卸任。
校方表示，學校董事會已於7日召開董事會議，針對校長程曉銘辭職一事進行討論，最終決議，程曉銘校長辭職9日生效，相關內容已於今天函文教育部，待國教署同意，程曉銘即正式卸任，職務將由該校教務主任代理。
在程曉銘尚未「卸任」前，6日他率學務主任、變裝事件班級導師及學生共5人，前往駐台北以色列經濟文化辦事處，針對變裝主題處理不當表示歉意，辦事處代表游亞旭在聽取光復高中一行人的致歉和說明後，也表示諒解之意。
校方表示，後續將與駐台北以色列經濟文化辦事處共同合作舉辦教育交流活動，包括辦事處人員到校公開對師生演講，以及提供相關教材，由校方融入課程教學中，透過讀書會、講座等形式，或讓學生參加代表處所舉辦的紀念活動，更了解此議題。1060109
(中央社)
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