吳敦義選黨主席 洪秀柱：誰出線都支持

國民黨5月將改選黨主席，現任黨主席洪秀柱今天表示，每位黨主席參選人都應該對自己有信心，但不用計較結果，國民黨再搞分裂不團結，就沒有明天了，不管最後誰出線，她都支持。

洪秀柱上午到行政院不當黨產處理委員會前，與抗議黨工一起吃便當，她受訪時作上述表示。

國民黨主席5月20日改選，繼洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續宣布投入主席選舉後，前副總統吳敦義上午舉行記者會宣布參選。

洪秀柱說，她因忙於黨務，沒有看吳敦義的記者會轉播。她表示，要當黨的領導人，要把黨的定位、路線跟方向講清楚，尤其兩岸政策是重中之重，如果忽略了，台灣很難走出去。

對於吳敦義提到黨主席應該尊重各級民代與中常委，洪秀柱給予肯定，「沒錯，說得很好」，所以現在地方民代會定時到黨中央來開會，她不只重視立院黨團，也很重視地方民代聲音。

媒體詢問，吳敦義宣布參選前先去前總統蔣經國陵寢謁陵，今天拿出國父孫中山墨寶「一心一德抵艱難」，是否在強調自己是藍營正統？洪秀柱回應，大家都是孫中山的信仰者，都是藍營正統，「哪一個人不是藍營正統？」她之後也要去謁陵，這都是每年例行事務，不用賦予特別意義。

媒體詢問怎麼看許多軍系代表、黨籍立委和中常委出席力挺吳敦義參選記者會？洪秀柱說，很多人願意捧場，表示國民黨人情味很濃，這很好。

至於是否感覺黨主席選舉競爭激烈？洪秀柱說，她完全沒感覺，每天忙黨務都忙不完。1060109

(中央社)