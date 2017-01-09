大量台企撤走 東莞人力成本飆升
人力成本上漲，台資企業紛紛撤離中國大陸廣東東莞。廣東中山大學嶺南學院財政稅務系主任林江表示，台企現在僅剩約2000家，數量較前年官方公布的數據減少約一半。
香港文匯網今天報導，東莞在最高峰時有6000多家台資企業，前年官方數據透露東莞台企還有4000多家，台企遷廠的最大原因是人力成本高漲。
台資企業東莞興昂鞋業去年將生產線遷移到東南亞，鍾姓負責人說，人力成本上漲是台企遷廠的主因，「過去花人民幣100元發工資，現在變相要花120元左右」。而遷到東南亞後成本至少降低1/3。
他表示，台企在大陸的人工成本主要貴在社保福利方面，如果為廠裡員工全買養老保險和公積金，公司會分別承擔總額的12%和5%，員工福利增加，總體帶動人力成本上漲了17%到18%。
興昂鞋業是全球十大鞋業製造商，在部分生產線撤出「世界工廠」東莞後，同時還裁減了1900多名員工，引起不少爭議。
另外，東莞三星燈飾有限公司董事長許添丁表示，儘管大陸近年公布「營改增（營業稅改徵增值稅）」等措施減免稅費，但稅率比起其他國家依然偏高。
他說，「生產一個商品，從原料、半成品都要求開齊發票，以前還會默許『漏稅』行為，現在對大企業抓嚴了，反而是無牌企業會被遺漏。」無牌的黑企業增加，也使經營環境惡化。1050109
(中央社)
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