統一新隊長高志綱 搭副隊長林志祥
統一獅開訓活動第2日，今天(9日)上午進行選手會同時改選隊長，全隊經過投票後，由35歲捕手高志綱出線成為新任隊長，搭配副隊長林志祥。
披上統一獅戰袍征戰進入第13年，當家鐵捕高志綱卻是首次接下隊長一職，他雖然開玩笑說是被「暗算」，但新球季起，他也深知自己肩負重任，將扮演好球員與球員間、球員與球團間的溝通橋樑，「希望讓意見的傳達能更準確，減少誤會的產生。」
至於副隊長一職則由29歲的內野手林志祥擔任，希望能替一些不敢開口的年輕球員隊長傳達想法，反應年輕球員的聲音。
(中時電子報)
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