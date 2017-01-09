大陸新輕坦克亮相 號稱「袖珍雷克勒」

大陸外銷的輕坦克VT5，已具有極好的性能，大陸自己用的性能可能更好。(圖/微博)

中國大陸的軍事開發進度，經常是「網友拍攝」才披露的，最近大陸網友在火車站上拍攝到大陸新式的輕型坦克，引發各種熱議，包括詹式防衛網(Jane’s Defense)也特別說明。大陸的網路軍評對此型先進輕戰車感到興奮，稱為「袖珍型雷克勒坦克」，意思是輕戰車裡最頂尖的。

大陸著名博客「科羅廖夫軍評」稱，這種新式輕戰車是在2000年左右開始發展，考量到大陸幅員廣大、地型多變的情況，因此決定研發新式輕坦克。目前推測，新式輕坦克的重量約在25到35噸之間，使用105公釐主炮，發動機具有800馬力，由於使用自動裝彈機、先進的火控觀瞄裝置，以及數位化計算機，因此科技力在各方面都是極為傑出的，可稱為「袖珍版的雷克勒坦克」(雷克勒坦克是法國主戰坦克，因為研發時間最晚，科技程度高於美、德、英各國坦克)

「科羅廖夫軍評」稱，這型新輕坦的主炮達到105公釐(與台灣現行主戰坦克M60、M48H相同)，據稱是世界上威力最大的105炮，因為大陸在20年前，就研發比西方制式105炮初速要高的威力，可以在三公里外洞穿500公釐厚的均質鋼裝甲，推測這型新輕坦還具備炮射飛彈的能力，綜合實力上比許多早期的主戰坦克更強。

目前這型新式輕坦克還沒有公布型號，性能也未知。「科羅廖夫軍評」認為2016年珠海航展上，大陸展示專供外貿的VT5輕型坦克，可能是自用型輕型坦克的競爭失敗型號，因此新式輕坦克應該優於VT5式外貿坦克。

輕坦克在戰略機動性方面，比重坦克更來的方便，大陸運-9運輸機可以至少運載一輛輕型坦克，而運量達到66噸的運-20更可以直接運載2台，可以執行快速軍事部署，對於大陸預計要在非洲建立海外能源基地的計畫，具有重要意義。

自從美國的M8未來輕坦克計畫取取後，美國是以史崔克輪型裝甲車裝上105炮做為輕坦克的替代方案，但是比不上實際上的輕坦克，因此「科羅廖夫軍評」認為，現在世上最優秀的輕坦克，是大陸性能最領先。

(中時電子報)