舊地重偷 男子潛入台鐵舊宿舍行竊再次遭逮

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賴姓男子（右）兩度前往台鐵台中舊宿舍行竊，在路上一眼即遭警方識破。

54歲賴姓男子，去年12月甫因竊取台鐵台中舊宿舍大門遭逮；沒想到，他偷不怕，又「舊地重偷」，日前再次潛入同一地點竊取鐵管、鍋子等鐵製品，在前往資源回收場變賣途中，即被警方查獲。

台中市警方對於轄內治安人口均列管，去年12月中旬賴男曾因竊取台鐵台中舊宿舍大門，搬運途中在復興路四段37巷口遭警查獲，成為警方列管對象之一，一舉一動均引起警方注意。

沒想到，賴男又牽著腳踏車，在車上放置數根鐵管、鍋子等物品，讓警方不注意到他都不行，立德派出所員警巡邏經過，一眼就認出他，立即上前盤查詰問，賴姓男子支吾其詞，說不出鐵管來源，但不斷強調，「是撿來的破銅爛鐵！」企圖轉移警方注意力。

但警方一眼識出，該批鐵管具遭人拔除之新痕跡，而非賴男所述為路邊拾得廢棄鐵管，賴男見遭識破無從抵賴，才承認是從台鐵台中舊宿舍偷來的。

賴男辯稱，因缺錢花用，見台鐵台中舊宿舍區無人居住且廢棄已久，才會動手拆卸，第一次被逮不信邪，沒想到兩次都是栽在台鐵舊宿舍上。

(中時)