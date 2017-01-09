舊地重偷 男子潛入台鐵舊宿舍行竊再次遭逮
54歲賴姓男子，去年12月甫因竊取台鐵台中舊宿舍大門遭逮；沒想到，他偷不怕，又「舊地重偷」，日前再次潛入同一地點竊取鐵管、鍋子等鐵製品，在前往資源回收場變賣途中，即被警方查獲。
台中市警方對於轄內治安人口均列管，去年12月中旬賴男曾因竊取台鐵台中舊宿舍大門，搬運途中在復興路四段37巷口遭警查獲，成為警方列管對象之一，一舉一動均引起警方注意。
沒想到，賴男又牽著腳踏車，在車上放置數根鐵管、鍋子等物品，讓警方不注意到他都不行，立德派出所員警巡邏經過，一眼就認出他，立即上前盤查詰問，賴姓男子支吾其詞，說不出鐵管來源，但不斷強調，「是撿來的破銅爛鐵！」企圖轉移警方注意力。
但警方一眼識出，該批鐵管具遭人拔除之新痕跡，而非賴男所述為路邊拾得廢棄鐵管，賴男見遭識破無從抵賴，才承認是從台鐵台中舊宿舍偷來的。
賴男辯稱，因缺錢花用，見台鐵台中舊宿舍區無人居住且廢棄已久，才會動手拆卸，第一次被逮不信邪，沒想到兩次都是栽在台鐵舊宿舍上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。