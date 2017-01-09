黨主席選舉 洪秀柱：再不團結國民黨沒明天
國民黨主席洪秀柱今中午前往黨產會探視夜宿的國民黨工，由於今天適逢前副總統吳敦義表態參選黨主席，洪不斷被媒體追問看法。洪秀柱說，現在沒有特別競爭的感覺，但不論誰輸誰贏，「贏得人我們都一定支持他（她）」。洪強調，「今天這個黨，還要搞分裂？不會吧！再不團結我們真的沒有明天 」，所以大家不要太看重這個選舉的結果，誰出線一律全部都支持他。
由於吳敦義今天參選記者會聲勢浩大，不少藍委跟軍方代表到場，媒體形容宛如「全代會」。對此，洪秀柱回應，很好啊，代表很多人願意去捧場，表示我們人情味很濃，但她在忙沒有仔細看，聽說他講得還不錯。
媒體詢問，吳敦義日前往大溪謁陵，外界解讀傳承前總統蔣經國意味濃厚，但洪秀柱說，其實大家不要太在意這個，大家都是孫中山先生的信仰者，「這裡面哪一個不是藍營的正統啊？」她說，過兩天也會去向前總統蔣經國謁陵，這是每年例行的事情，沒必要賦予特別意義。
媒體追問洪，吳敦義今天有講到一中各表的重要性，是否會擔心競選淪為兩岸路線之爭？洪說，黨的領導人要把黨的定位說清楚，方向搞清楚，尤其是兩岸政策是重中之重，如果忽略兩岸政策重要性，台灣要走出去確實有困難。
(中時)
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