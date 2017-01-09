中市抽驗年節食品 1件不合格
年節腳步近了，民眾開始採辦年貨，台中市衛生局稽查年貨商品，首波抽查174件，檢驗結果1件醃漬蔬菜不合格，已移請外縣市調查續辦，並下架違規品不得販售。
台中市衛生局展開年節食品抽查專案，派員至各大賣場、生鮮超市、雜貨商店抽查應景年節食品，含醃漬蔬菜22件、年糕製品20件、水產乾貨32件、脫水蔬菜24件、豆乾28件、開心果瓜子28件、香菇20件，共計174件。
衛生局指出，檢驗結果1件不合格，是台灣楓康超市股份有限公司太平分公司抽驗的「台灣酸菜」二氧化硫0.245g/kg（標準：<0.03g/kg）不符合規定，已移至雲林縣衛生局後續調查續辦，台中市販賣點也下架違規產品不得販售。
衛生局說明，漂白劑二氧化硫為合法食品添加物，但有限量使用標準，長期大量攝入易引起呼吸不順、腸胃症狀、噁心嘔吐等，影響健康。
而醃菜蔬菜在產製醃漬過程中可能會添加較多的鹽分，建議民眾料理前，可用水先浸泡20至30分鐘，再以流動清水沖洗，降低鹽分攝取，最後可以滾水開蓋方式煮3分鐘，加速二氧化硫隨蒸氣揮發，避免攝食過量。
台中市衛生局長徐永年表示，年節將近，民眾購買應景食品增多，衛生局加強源頭廠商及市場端抽驗，多一層把關多一層安心。
徐永年提醒食品業者，產製的產品若違反食安法食品添加物使用規範暨限量標準，可依同法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，衛生局將持續稽查食品安全，讓市民健康安心過年。1060109
(中央社)
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