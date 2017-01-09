糗爆！導演急吻女友 艾瑪史東愛的抱抱撲空

艾瑪史東以《樂來越愛你》拿下音樂或喜劇類最佳女主角。（圖／達志影像）

第74屆金球獎今（9日）早在比佛利希爾頓飯店揭曉，歌舞電影《樂來越愛你》（La La Land）7項提名全拿獎，成為金球獎大贏家。不過在典禮時，艾瑪史東（Emma Stone）要上前擁抱導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle），不過他卻先吻女友，讓艾瑪史東糗爆。

《樂來越愛你》叫好又叫座，深受觀眾喜愛，也獲得評審肯定，拿下金球獎最佳導演、音樂或喜劇類最佳影片、音樂或喜劇類最佳男女主角等7獎，其中揭曉最佳劇本獎項時，男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）給導演擁抱，換艾瑪史東上前時，導演卻是先側身吻他的女友。

艾瑪史東愛的抱抱撲空，她當下趕緊尷尬彈開，達米恩查澤雷發現後也面露尷尬與驚訝表情，三人逗趣互動也在網路上引發熱議。

(中時電子報)