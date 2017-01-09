吳敦義選黨主席 提蔣經國、勸進聲2度哽咽

吳敦義宣布參選國民黨主席，多名黨內立委、中常委前來相挺，聲勢浩大。（潘維庭攝）

前副總統吳敦義9日上午在台大醫院國際會議中心召開宣布參選黨主席記者會，現場來了20多名藍委、還有中常委姚江臨、李德維、前台北縣長周錫瑋、前陸委會副主委張耀顯等人。由於現場人數眾多，許多與會者只能在走道上席地而坐，聲勢浩大。

吳敦義發表近1小時的心得之後，宣布要參選黨主席，媒體問他決定參選的原因，他說是因為有許多相識、不相識的人向他「鞭策鼓勵」。他提到今年9月他訪美，到波士頓、休士頓、舊金山、洛杉磯等地，都有熱情的僑胞向他勸進。

他特別提到，在洛杉磯的僑宴上，要買60美元的入場券，「他們知道吳敦義沒有錢請客吃飯」，最後來了700多個人，「比幾個月前花公費來的某人還多」。

記者會上他兩度哽咽，一次是提到當年故總統蔣經國親自提筆寫下他的名字，點名要24歲的他參選台北市議員，一次是提到有支持者寫信勸進，「黨現在要選黨主席，你能無視黨的內外艱困環境，對得起栽培你40多年的國民黨嗎？」，他說對這些苛責的聲音，自己「午夜自省」，於是不計成敗，全力以赴，大家同心協力再創中國國民黨，贏回執政。

有記者問他，與有意參選的副主席郝龍斌會不會整合？吳敦義也表示，「龍斌兄有來看我，表達他參選意願已定」，吳對他說「我可能迫於各種壓力要很快做決定，參選可能是我唯一的選擇」。至於郝龍斌表示，希望黨主席不要選2020年的總統大選，吳表示2020年還太遠，且對郝的說法「沒有任何評論」，「每位同志心中都有一把秤，它要秤誰適合或不適合，我不能判斷。」

(旺報)