吳敦義：2020還早 沒必要提早定人選
前副總統吳敦義今天說，談2020年選舉還早，沒必要提早決定人選；不過他也以當年任黨秘書長，仍投入南投立委選舉為例說，做黨負責人要大公無私，甚至自己親自上陣，也逃不掉。
吳敦義上午宣布參選國民黨主席，面對媒體詢問2020年總統選舉時說，「你都不戴眼鏡，就有遠視，一下子就看到2020」。
吳敦義說，2020年選舉還早，誰最適合，離選舉還有好幾年，要慢慢看其資歷與政績、清望、實際能力、票源，進行評估；現在如果要提早決定人選，就黨來講是不必要的。
他認為，每個要選黨主席、黨代表的人，都有長遠看法，他尊重所有黨員同志深遠的看法，但他不能自己去假設；2017年先把2018年打贏，2020年黨才會更有希望。
媒體追問是否親自領軍2020年，帶領國民黨重返執政，吳敦義表示，現在談2020年太遠，因為2018年選舉嚴厲考驗在眼前，只有發掘人才，透過透明公平公正機制，選出的候選人，才是能孚眾望，真正促進團結的人選。
吳敦義也以民國97年擔任國民黨秘書長，卻仍投身南投區域立委選舉為例說，很多人勸他改列不分區，但他若不選，南投縣2席立委可能都給民進黨拿下，因此他決定參選，最後由國民黨贏得2席。
吳敦義說，他作為黨秘書長，一定大功無私，為黨奮鬥；做黨負責人要大公無私，「甚至自己親自上陣，也逃不掉」。
媒體詢問，若最後國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌與吳敦義都參選黨主席，是否不利團結？吳敦義說，選舉與團結不團結沒關係，難道不團結就不要選舉了嗎？那美國、中華民國都不要選舉了。選舉不會妨礙團結，不公不義選舉才會妨礙團結，這是他的真心話。1060109
(中央社)
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