秦金生突辭世 張碩文：宋楚瑜很驚訝
親民黨團辦公室主任張碩文今天表示，親民黨主席宋楚瑜聽到親民黨秘書長秦金生過世消息很驚訝，不只馬上到林口長庚探望，昨晚又到靈堂弔唁這位長期的夥伴。
親民黨秘書長秦金生昨天上午心肌梗塞辭世，享壽70歲。張碩文今天受訪表示， 宋楚瑜昨天聽到秦金生過世很驚訝，馬上到長庚探望，並交代幕僚協助家屬。秦金生昨晚上從林口移靈到台北靈堂，宋楚瑜放不下心，在昨夜11時30分許，又來到靈堂弔唁長期陪伴他的夥伴。
張碩文指出，秦金生過去一直都很照顧後輩，提攜很多年輕人，秦金生沒有政黨色彩，跟任何政黨都很好，在政壇中是非常難得的一位好好先生，對人和善。
張碩文表示，秦金生平常就有運動習慣，昨天是陪同夫人去爬山，爬完山後覺得不適進房間休息，而當夫人進房去看時，就見秦金生用手扶著頭昏過去，夫人跟小孩馬上開始急救並聯絡119送林口長庚，但經急救，秦金生還是在昨天近中午時過世。
張碩文說，他上週才跟秦金生見過面，因為快過年，秦金生這幾天行程都很多，當天爬山後，原本還有下午的行程，秦金生平常身體都蠻健朗的，突然過世，讓很多人都感到不捨。
張碩文表示，有很多長官、好朋友都一直打電話來致意，詢問前的靈堂設置在哪，他代表家屬表示非常感謝，也感謝幾位院長及前後任的總統打電話來哀悼。1060109
(中央社)
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