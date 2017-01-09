迦納總統就職演說涉剽竊 招致猛烈批評
迦納新總統阿庫佛艾杜今天遭爆料，就職演說部分段落抄襲自美國前總統柯林頓與小布希的演講，引來外界強大的批評聲浪。
社群與國營媒體湧現撻伐聲浪，使得這位前在野黨領袖的勝選蒙上陰影。阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）經歷2次敗選，去年12月才在總統大選取得壓倒性的勝利。
這次疏失特別令人難堪，部分原因是，阿庫佛艾杜旗下的新愛國黨（New Patriotic Party）恰以專業領導能力為傲。
總統發言人阿爾辛（Eugene Arhin）透過臉書公開道歉，表示「完全出於疏忽，絕不是故意」。
批評箭頭主要針對演說中的2句話。
阿庫佛艾杜說：「我希望你們成為公民，不是旁觀者，更不是臣民，而是負責打造共有社會與國家的公民。」
「儘管我們面臨的挑戰無比巨大，我們的力量也是如此。迦納人一直以來都不是安於現狀，而是不斷追求未來，充滿希望的民族。我們今天必須將前人的願景與堅決意志，列入我們的未來任務當中。」
第1段話與小布希（George W. Bush）2001年的就職演說幾乎雷同，第2段則與柯林頓（Bill Clinton）1993年就職演說相同，僅國名不同。
與阿庫佛艾杜關係密切的愛國黨其他領袖，都拒絕表示看法。（譯者：中央社周莉芳）1060109
(中央社)
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