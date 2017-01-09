華航泰籍新空服員 首批亞洲航線見習
中華航空泰國分公司成立50週年，去年招募泰國籍空服員，首批24名將於明天在亞洲線航班上見習，在班機上遇到她們不妨以SAWADEE（你好）問候，一定會以親切甜美微笑回應。
中華航空開闢台北曼谷航線將在今年10月屆滿50年，半世紀來服務近千萬人次的旅客，為更加提升優質服務，並配合政府開放泰國民眾赴台免簽證措施，在去年招募泰國籍客艙服務員，共有2000多人報考，以不到5%的錄取率，錄取87位空服員。
經過分批送到台灣桃園華航總部接受2個月嚴格專業禮儀和安全訓練，其中不乏兼具中、英、日、韓語言溝通能力的空服員，未來主要是服務台灣與泰國航線，第一批24位將在明天起執行亞洲航線的實務見習。旅客若遇到這一群生力軍不妨主動說聲SAWADEE問候語，她們一定會回以親切又甜美的微笑和泰語問候。
由於泰國未有直航北美班機，台北是重要的轉運點，華航所招募的泰國籍空服員將陸續在北美航線上服務，以善解人意又親切的態度服務旅客。
華航除自去年12月起陸續以全新超靜音的A350航機直飛荷蘭、維也納、羅馬、法蘭克福等歐洲各重點城市外，另以新購B777機型（客艙內裝獲得有德國紅點設計大獎），由台北直飛美加（溫哥華、夏威夷、洛杉磯、舊金山及紐約）主要城市。1060109
(中央社)
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